Krogshow hyllar pojkbanden – David Lindgren om kärleken till genren

Det är dans, sång, liveband och flera ombyten som står på menyn på Hamburger Börs i centrala Stockholm. ”A show larger than life” är ett hopkok av det bästa från pojkbandseran – en setlist som skulle visa sig svår att sätta, berättar David Lindgren som medverkar i showen.

– Första låtlistan var ju på 100 låtar liksom, vi har försökt få med de flesta boybanden faktiskt.

Från 60-tal till K-pop

Bland dessa ryms allt från 60-talsbandet The Temptations till Backstreet Boys, One Direction och samtida BTS från Sydkorea.

– Vi har faktiskt med lite K-pop, som är nutidens boyband. Vi gör en låt som heter ”Butter”, en megahit, och så har vi mashat ihop den med The Jackson 5. Det tror jag är styrkan med föreställningen, många låtar har fått lite ny kostym.

Vuxit upp med musiken

För David Lindgren var genren en stor del av hans uppväxt och tonår. Han uppskattade tidigt den helhet med stämsång och synkroniserad dans som 80- och 90-talens pojkband gjorde sig kända för.

– Jag har en bild på mig, vad kan jag vara åtta eller tio år, och jag har hela väggar bakom mig som är täckta av New kids on the block.

Vill inte göra narr av eran

Länge har David Lindgren velat göra något på temat pojkband utan att få gehör. Själv tror han att det beror på vart vi befunnit oss i ”cykeln”. Men nu börjar barnen bli stora och folk i David Lindgrens ålder blir nostalgiska, menar han.

– Stjärnorna står rätt. För oss var det viktigt, det sa vi nästan direkt, att vi inte vill göra narr av boybanderan. Man ska inte komma hit och skratta åt det, utan man ska komma hit och bara få uppleva det en gång till.