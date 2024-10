Nya anklagelser mot ”Diddy”: Sexuellt övergrepp på tonåring

Utöver de 120 personer som redan trätt fram och stämt artisten för olika övergrepp har nu ytterligare sex stämningar inkommit till en federal domstol i New York.

Två kvinnor och fyra män stämmer Sean Combs för övergrepp som sträcker sig från 1995 till 2021. De anonyma anmälarna påstår att flera av övergreppen inträffade vid Combs ökända fester, där kända skådespelare och artister närvarade.

Combs har tidigare förnekat alla anklagelser, både civilrättsliga och straffrättsliga.

Utsattes som tonåring

En av personerna uppgav i sin anmälan att han var 16 år när han deltog vid en av Sean Combs fester i Hamptons 1998.

Han berättar att han pratade med Combs under festen om att ta sig in i musikbranschen. Under samtalet ska artisten ha beordrat tonåringen att klä av sig. Enligt stämningsansökan kallade Combs det för en ”övergångsrit” och sa att tonåringen hade ”rätt look” för att bli en stjärna.

Anklagelse om våldtäkt

En av de två kvinnorna stämmer Combs för våldtäkt på ett hotellrum 2004. Hon var vid tillfället en 19-årig collegestudent.

Hon hävdar att de möttes vid en fotografering, där han bjöd in henne och en vän till en privat fest på sitt hotell. Enligt stämningen antastade och våldtog Combs henne medan hon kämpade emot.

Kvinnans advokat, Tony Buzbee, säger att han representerar över 100 personer, inklusive offer som var barn, som planerar att stämma Sean Combs för anklagelser om sexuella övergrepp, våldtäkt och utnyttjande.