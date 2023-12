Persbrandt om Dag Hammarskjöld: ”Han skulle varit förfärad om han levde nu”

Per Fly har tidigare bland annat regisserat filmen om Monica Zetterlunds liv. För Kulturnyheterna berättar han att han varit fascinerad av Dag Hammarskjöld i många år, och blev förvånad när han insåg att ingen gjort film av hans liv än.

– Jag tycker det är en helt fantastisk karaktär och helt fantastiska saker som han varit med om. Han var mycket komplex. FN trodde att de hade fått en tystlåten människa, men de hade fått en hardcore idealist som kämpade för fred i vår tid – på riktigt.

Kände igen honom från tusenlappen

Huvudrollen som Dag Hammarskjöld spelar Mikael Persbrandt. Han säger att han tvärtemot regissören inte hade någon speciell relation till Hammarskjöld sedan tidigare.

– Han dog -61, jag är född -63. Det jag fått mig till livs fick jag i skolböckerna, och så är han på tusenlappen. That's it. Så för mig blev det en resa in i en praktfull, ytterst begåvad människa.

”Stolt som svensk”

Men efter att ha spelat honom har hans känslor gentemot den före detta generalsekreteraren för FN blivit desto starkare.

– Som svensk är man stolt att vi haft en sådan statsman, Kennedy kallade honom för ”den största statsmannen i vår tid”. Det är coolt. De växer inte på träd, sådana gubbar och gummor, säger han till Kulturnyheterna.

Han menar att samtiden hade behövt en ny Dag Hammarskjöld.

– Vi har väl aldrig varit längre ifrån hans vision om frid och fred än idag. Han skulle varit förfärad om han levde nu.

Hör i klippet hur Mikael Persbrandt närmade sig Dag Hammarskjöld genom att hitta det mörka i hans liv.