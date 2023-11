Pete Dohertys missbruk skildras i ny dokumentär

I början av 2000-talet var brittiska sångaren, gitarristen och poeten Pete Doherty enormt framgångsrik, då som frontman för bland annat indierockbanden The Libertines och Babyshamles.

Samtidigt levde han ett stökigt liv med flera fängelsedomar och kämpande med ett tungt drogmissbruk som ledde till både mental och fysisk nedgång.

”Är fortfarande nära”

Nu är han huvudperson dokumentären ”Stranger in my own skin”.

Filmen är skapad av Katia de Vidas, som numera även är hans fru. I tio år följde hon Doherty på sin väg till att tillslut bli fri från sitt missbruk.

– Det är fortfarande ganska nära. Det är inte riktigt så trevligt, om jag ska vara ärlig, att se mig själv på det sättet, säger Pete Doherty till Kulturnyheterna.

”Stranger in my own skin” hade svensk premiär 10 november och går att se på landets biografer.

