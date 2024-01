Ragnarök i fokus i Bruce Dickinsons nya soloprojekt

Iron Maiden-frontmannens första soloalbum “Tattooed millionaire” kom redan 1990. Nu är han aktuell med ett sjunde – ”The Mandrake Project” – hans första sedan 2005.

– Det är ett soloprojekt men också ett samarbete med min låtskrivarpartner Roger Ramirez. Vi är som två barn i en sandlåda och har en annorlunda ingång till det hela när vi inte jobbar med Iron Maiden, förklarar Dickinson.

Idén till det sjunde soloalbumet föddes redan 2014. Men så kom en cancerdiagnos med efterföljande framgångsrik behandling emellan. Därefter drog han ut på turné med Iron Maiden och sedan slog pandemin slog till. Dickinson hann dessutom med en stand-up-turné innan han återvände till soloskivan.

– Det var kul, jag lärde mig nya saker. Men skulle vilja göra om det? Nej, konstaterar han.

Omarbetad demo

Majoriten av låtarna på “The Mandrake Project” är nyskrivna. Men ett av spåren var med på Iron Maidens “The book of souls” från 2015. Då hette den “If eternity should fail”. Nu återfinns den på Dickinsons nya album, i en omarbetad version med titeln “Eternity has failed”.

– Jag återerövrade den, säger Bruce Dickinson, med ett brett leende på läpparna.

Med första vinylsingeln “Afterglow of Ragnarok” följer en grafisk novell i miniformat – en prequel som etablerar scenen för den kommande grafiska roman-trilogin.

Handlingen i ”The Mandrake Project” kretsar kring maktmissbruk och identitet med inslag av både vetenskap och det ockulta. Trilogin är skapad av Bruce Dickinson i samarbete med manusförfattaren Tony Lee och illustratören Staz Johnson.

Märkt av cancern

Tiden med cancer har påverkat hur Dickinson ser på livet.

– Det finns mycket tankar om liv och död i serien. Kanske for att jag har haft en nära kontakt med döden, säger han.

Första delen släpps i januari och i mars kommer albumet.

I klippet berättar Bruce Dickinson om idén bakom ”The Mandrake Project”.