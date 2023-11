Musikern och konstnären Shane MacGowan är död

För bara en vecka sedan skrevs Shane McGowan ut från det sjukhus han legat inlagd cirka ett år för hjärninflammation.

Shane MacGowan var frontman i The Pogues och senare The Popes. The Pogues, aktiva främst mellan 1982 och 1996, är det största bandet inom brittisk-irländsk folkpunk och deras mest berömda låt är julballaden ”Fairytale of New York”.

Började karriären i skivaffär

Shane MacGowan föddes den 25 december 1957 i det brittiska grevskapet Kent när hans irländska föräldrar var där på besök. MacGowan bodde på den irländska landsbygden i Tipperary county tills han var sex år och är uppvuxen i London.

Han började sin yrkesbana i en skivaffär och var medgrundare av bandet Nipple erectors. Efter ett antal gästspel i olika band bildades Pogue Mahone, senare The Pogues, som hade sin första spelning 1982.

The Pogues blandar irländsk folkmusik med rock och punk och har varit inspirationskälla åt senare band i samma genre som Flogging Molly och Dropkicks Murphys.

Kända för ”Fairytale of New York”

Bandet Pogues är mest känt för ”Fairytale of New York” som framfördes tillsammans med Kirsty MacColl (1959 – 2000), men även för ”A pair of brown eyes” ”If I should fall from grace with god”, “Streams of whiskey” och “Love you til' the end”, covern “Dirty old town” och många fler.

MacGowan fick sparken ur bandet 1991 under en turné i Japan efter att hans långt gångna alkoholmissbruk gjort honom alltför opålitlig, enligt Irish music daily.

Tio år senare uppträdde bandet under ett par år igen med MacGowan som frontman.

Uppmärksammad konstnär

Artistens drickande har varit en framträdande del av hans liv. I självbiografin ”A drink with Shane MacGowan” från 2001 påstår han sig inte ha varit nykter sedan tonåren. Under senare år har han på grund av hälsoproblem varit nykter, åtminstone periodvis.

Sedan 2022 har han främst uppmärksammats som bildkonstnär och har ställt ut teckningar som han bland annat ritat i turnébussar under 80-talet.

Shane MacGowan lämnar efter sig sin fru Victoria Mary Clarke, som han varit tillsammans med i 26 år.