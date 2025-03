Skådespelaren Richard Chamberlain är död

Han avled på Hawaii under lördagen i komplikationer efter en stroke, uppger en talesperson till tidningen.

”Vår älskade Richard är med änglarna nu. Han är fri och svävar mot de älskade som gått före oss. Så välsignade vi var som fick känna en så fantastisk och kärleksfull själ”, säger Martin Rabbett, Chamberlains livskamrat sedan 1970-talet i ett uttalande.

Richard Chamberlains karriär sträckte sig över många decennier, men han är kanske främst känd för sina roller i flera stora tv-serier under 1980-talet. Bland annat som fader Ralph i ”Törnfåglarna” och John Blackthorne i ”Shogun”. Tv-rollerna gav honom epitetet ”Miniseriernas kung”.

Genombrottet: Dr Kildare

Dessförinnan hade han bland annat spelat Indiana Jones-föregångaren Allan Quatermain i ett par filmer och musketören Aramis i den stjärnspäckade ”De tre musketörerna”-trilogin under 70-talet.

Chamberlain föddes i Beverly Hills 1934. Efter militärtjänstgöring som sergeant under Koreakriget kom han in på skådespeleriet via en teatergrupp i Los Angeles och mindre tv-roller. Genombrottet fick han som flickidol i sjukhusdramat ”Dr Kildare”, som sändes på amerikansk tv i början av 60-talet.