Tarik Salehs film tävlar i Cannes

När årets Cannesfilmer presenterades på en presskonferens i Paris på torsdagen stod det klart att Salehs film tävlar i huvudkategorin Official selection.

Högsta ligan

Att filmen skulle tävla i Cannes fanns inte med i planeringen, säger Tarik Saleh på en pressträff på Filmhuset i Stockholm:

– Den var inte planerad för Cannes – men huvudtävlan i Cannes, det blir inte bättre. Det är högsta ligan, det motsvarar VM, säger han och fortsätter:

– Att få visa film där de stora har visat film, som Scorsese och Visconti, det är nästan som om att vara i Mecka. Det är otroligt.

"Eagles of the republic" är den avslutande delen i Salehs så kallade "Kairo-trilogi", som inleddes med The Nile Hilton incident" 2017 och fortsatte med "Boy from heaven" (som vann manuspriset i Cannes) 2022. Fares Fares spelar Egyptens mest älskade skådespelare George Fahmy, som pressas att spela huvudrollen i en film beställd av makten.

Tarik Saleh har tidigare beskrivit filmen som en hyllning till den egyptiska filmindustrin, och en kärleksförklaring till biografen.

Konkurrens

Filmen tävlar mot bland andra norske regissören Joachim Triers film "Sentimental value", där svenske Stellan Skarsgård spelar en av huvudrollerna. Andra tävlande i kategorin är Wes Andersons "The phoenician scheme", bröderna Dardennes "Young mothers", Julia Ducournaus "Alpha" och Ari Asters "Eddington".

Det finns även en svenskchans i brittiske Harry Lightons långfilmsdebut "Pillion", där Alexander Skarsgård spelar en av huvudrollerna. Filmen tävlar i klassen Un certain regard.

Juliette Binoche är juryordförande på årets festival, som äger rum 13–24 maj. Sedan tidigare är det även känt att Robert De Niro kommer att få en heders-Guldpalm för sin långa karriär. Dessutom får festivalen extra internationell stjärnglans i form av Tom Cruise eftersom hans "Mission impossible"-film "The final reckoning" visas utom tävlan.