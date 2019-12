Foto: TT

Trots muntligt avtal – fortfarande inget TV4 för Com Hems kunder

Com Hem har lovat att kunderna ska få tillbaka TV4 och C More under helgen.

Men sent på lördagskvällen finns fortfarande inget besked om när sändningarna ska återupptas.

Både Com Hem och TV4 säger att sändningarna ska återupptas efter den muntliga överenskommelse som slöts på fredagskvällen, men har varit olika djärva i sina utfästelser. Com Hems ägare Tele2 har lovat att släppa på kanalerna under helgen den 21–22 december, samtidigt som TV4 har varit något försiktigare och satt julhelgen som en bortre tidsgräns. – Vi har sagt att det ska komma upp under helgen, så det kommer det att göra, säger Tele2:s kommunikationsdirektör Viktor Wallström till TT. Inget formellt avtal tecknat Omkring 1,6 miljoner hushåll väntar nu på att parterna ska göra verklighet av beskeden. Men något formellt avtal har inte tecknats, och det finns därför inget klockslag, enligt Tele2. – De sitter och sammanställer avtalet. Det var en muntlig överenskommelse i går, och efter det har man suttit och jobbat med avtalet i skrift, säger Wallström. – Först ska avtalet sammanställas, sedan är det bara den tekniska biten som också tar en liten stund. TV4:s presschef Charlie Forsberg vill inte kommentera förhandlingarna över huvud taget under lördagskvällen. – Vi återkommer när vi har något mer att säga, säger Forsberg. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!