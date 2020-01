Foto: Fredrik Sandberg, TT

Butikskedjan Teknikmagasinet begärs i konkurs

Teknikmagasinet har brottats med ekonomiska svårigheter under en lång tid. Nu under onsdagen kastade pryljätten slutligen in handduken och har begärts i konkurs, skriver Aftonbladet.

Under onsdagsmorgonen lämnades ansökan om konkurs in till Solna tingsrätt, uppger Aftonbladet. Företaget höll på att genomgå en rekonstruktion för att handskas med de ekonomiska problem, men begärde till slut att den skulle avbrytas. ”Efter förhandlingar med kunder, finansiärer och intressenter kan styrelsen konstatera att förutsättningar för lyckad rekonstruktion ej längre finns och att bolaget saknar möjlighet att betala sina skulder”, skriver företaget i sin ansökan. Nyligen hade företaget kommit fram till att 40 butiker skulle behöva stängas ner de närmaste två åren för att handskas med de problem de stod inför. – Det är ägaren som har beslutat om detta. Jag har jobbat för att rekonstruera bolaget så att det kan finnas kvar, men kan inte ha någon synpunkt på ägarens beslut, säger rekonstruktören advokat Kent Hägglund till Aftonbladet. Dela Dela

