Här är ”gig-jobbarens” bästa pensionstips

Hon kallar sig själv digital nomad och är grundare av nätverket ”Svenska nomader”, en mötesplats för de som vill göra distansarbetet enklare och samverka kring digitalisering, globalisering och gig-ekonomin.

Emelie Fågelstedt har haft tjänstepension sedan hon började vara egenföretagare och här ger hon sina bästa tips på hur man kan gå till väga när man är ”gig-jobbare” (arbetar på uppdrag) eller egenföretagare.

1. Starta inte eget utan att läsa på innan

– Som egen måste du själv ta ansvar för din egen trygghet på ett annat sätt än vad du behöver som anställd. Därför är det viktigt att ta dig tiden och sätta dig in i vad du behöver för skydd och säkerhet i form av tjänstepension och försäkringar. Ju tidigare du börjar spara, ju bättre blir det ofta för dig som pensionär.

2. Ta inte ut för låg lön

– Tjänstepension är viktigt, men det är minst lika viktigt att se till att man betalar in till den allmänna pensionen genom att ta ut en skälig lön. Det påverkar även nivån på bland annat sjukförsäkring och föräldrapenning.

3. Våga ta betalt

– Ta höjd för tjänstepension när du sätter ditt timpris ut mot kund. Som företagare tar du själv ansvar för pension, försäkringar och semesterersättning. Därför är det skäligt att fakturera ett högre timpris för att dessa kostnader också ska kunna täckas.

4. Glöm inte att sätta undan till pensionen

– Glöm inte bort att betala in tjänstepensionen och glöm inte att ta höjd för att du måste betala in när du sätter ditt timpris. Reglerna skiljer sig lite åt beroende på om du är anställd i ett eget aktiebolag, om du har en enskild firma eller om du jobbar via ett egenanställningsföretag.

5. Ta hjälp av fack eller pensionsbyråer

– Börja med att titta på vad facken säger och de som är fackliga anslutna har för krav. När du sätter nivå för din egen tjänstepension, utgå från fackföreningarnas rekommendationer och se till att det belopp du avsätter för tjänstepension motsvarar minst detta. Om du hade en fast anställning innan du började ”gigga” kan du sikta på att betala in minst det beloppet du fick avsatt i tjänstepension som anställd.