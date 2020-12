Miljardförlust för SAS – omsättning sjönk med 10 miljarder

Flygbolaget SAS redovisar en förlust på 3 043 miljoner kronor för fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Det kan jämföras med vinsten på 1 226 miljoner kronor samma period föregående år. Omsättningen rasade samtidigt till 3 035 miljoner kronor jämfört med 13 435 miljoner kronor.

”Under sommarsäsongen märktes en viss återhämtning av efterfrågan, men när antalet observerade fall av covid-19 återigen ökade i Europa och Nordamerika under september och oktober, gjorde de nya reserestriktionerna att den positiva trenden vände”, skriver vd:n Rickard Gustafson i rapporten.

Konstant press

Bolaget som varit under konstant press under coronapandemin har under det senaste kvartalet genomfört en rekapitalisering som tillförde tolv miljarder kronor.

SAS lämnar inte någon guidning gällande resultatet för det kommande räkenskapsåret.

”Men vi förväntar oss ett svagt operativt kassaflöde i första kvartalet 2021 på grund av låg efterfrågan under vintersäsongen kombinerat med den ökade takten på återbetalningarna”, skriver vd:n Rickard Gustafson i rapporten.

Nytt förlustår

Gustafson noterar vidare att 2020/21 ”med största sannolikhet kommer att vara förlustbringande”.

Bolaget har också ifrågasatts för att det går långsamt med att ge återbetalning till kunder vars flygresor blivit inställda. Enligt SAS uppgick kraven den 1 december till 0,9 miljarder kronor.

”Under kvartalet återbetalades 1 miljard kronor för inställda flyg, vilket är en ökning med över 50 procent jämfört med föregående kvartal och vi kommer fortsätta arbetet till dess att alla rättmätiga krav är tillgodosedda”, skriver Rickard Gustafson.