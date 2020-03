”En bristsituation kan uppstå ganska snabbt” 

Förkylningar och rädsla för coronasmitta har fått människor att undvika att ge blod.

– Vi märkte av en ganska kraftig nedgång i slutet av förra veckan, speciellt i storstadsregionerna. Vi är bekymrade över läget, säger Karolina Blom Wiberg. Hon betonar att läget än så länge inte är akut, men det kan snabbt bli mycket allvarligt om det fortsätter på samma sätt.

– Blod är en färskvara och håller bara i sex veckor. Det behöver hela tiden fyllas på med blod till vården. Det finns både kroniskt sjuka vuxna och barn som regelbundet behöver blod och många som genomgår cancerbehandling behöver blod. Det behövs även blod till operationer vid olyckor och efter förlossningar. Det finns alltså mycket sjukvård som måste fortgå som vanligt trots coronaviruset, fortsätter hon.

Vad kan du säga till folk som vill ge blod?

– Vi uppmanar alla friska blodgivare att komma till oss. Generellt är det inte särskilt mycket folk på blodcentralerna just nu. Är man orolig över att det skulle vara trångt eller så kan man alltid ringa till blodcentralen och fråga hur det är just nu. Sedan vill vi inte att man tar med anhöriga dit just nu. Normalt är det bara trevligt att någon tar med sig sällskap, men nu vill vi att bara blodgivaren själv kommer, säger hon.

Ett potentiellt mardrömsscenario skulle vara om en stor del av svenska befolkningen på kort tid smittades av coronaviruset. Man får nämligen inte ge blod inom 14 dagar efter att man varit sjuk och haft feber.

– Vi är såklart rädda för hur det skulle bli ett läge med väldigt många sjuka samtidigt. Varje år när vi har influensatopparna märker vi av att det blir färre blodgivare. I år kan det bli en värre situation, i och med att folk rädda för att gå ut, säger läkaren Maria Kvist.