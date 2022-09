Amerikanska bombplan över Stockholm: ”Övning”

Två amerikanska B-52:or och tre Jas 39 Gripen deltog.

– De kom in över södra Sverige under förmiddagen och flög bland annat över Öland och Kalmar län. Sen tog de sig vidare upp över havet och in över Stockholm där de flög på ganska låg höjd, säger Therese Fagerstedt på Försvarsmakten.

– Syftet är att fortsätta fördjupa det samarbete som redan finns mellan Sverige och USA men också mellan de här olika flygvapendelarna.

Har ni varit tillräckligt bra på att varsko allmänheten om att detta skulle hända idag?

– Vissa delar är svåra för oss att kunna gå ut med på förhand. Detta är en återkommande övning, något som blivit mer av en normalbild i det svenska luftrummet, säger Therese Fagerstedt.

– Jag tycker inte att man ska känna någon form av oro när man ser eller hör vårat flygvapen öva, enskilt eller tillsammans med andra.

