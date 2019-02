Analytiker om den misstänkte spionen: ”Troligen en expert inom IT eller telekom”

På tisdag kväll greps en person på en restaurang i centrala Stockholm, misstänkt för att ha spionerat åt Ryssland. Personen ska ha jobbat på ett högteknologiskt företag i Sverige. Mycket pekar på att det är ett IT- eller telekomföretag, säger Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker på FOI.

– Som regel riktar man in sig på experter och specialister som sitter på kunskaper som man vill komma åt. De kan vara ganska högt upp i organisationen, men inte nödvändigtvis chefer.

”Lättare om man ses mellan fyra ögon”

Den misstänkta spionen greps under ett möte med en rysk underrättelseofficer som är i Sverige under diplomatisk täckmantel. De två ska ha träffats flera gånger under ett par år.

– När man odlar en agent så behöver man ses. Man behöver stämma av och se att de mår bra att de är motiverade att fortsätta arbeta. Det är lättare om man ses mellan fyra ögon. Det är också lättare att förmedla uppskattning och motivera dem att fortsätta.

”Betyder inte att man lägger av”

Fredrik Westerlund menar att Sverige är ett lätt land att arbeta i för spioner. Anledningen är det öppna samhället och att Sverige har betraktat Ryssland som en samarbetspartner.

– Sverige är ledande på flera områden, eller i varje fall samarbetar vi med de ledande så i Sverige kan man komma åt kunskap, både sånt som svenska forskare har genererat, men också sånt som man kan nå genom företag som har samarbeten och utbyten med andra företag.

Vad händer nu när en spion grips på det här viset?

– Den källan kan inte längre förmedla information. Den officer som har hanterat källan lämnar sannolikt Sverige. Det innebär att den officerns övriga källor inte heller är tillgängliga under en period. På längre sikt finns det en risk att andra källor avslöjas och att metoder man har använt avslöjas. Det innebär att man får ett avbrott i underrättelsehämtningen, men det betyder inte att man lägger av.