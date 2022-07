Bolund: ”Går att stödja hushållen utan att förstöra klimatet”

Stämningen i Almedalen var dämpad på onsdagen, dagen efter mordet på överläkaren och psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren, som attackerades av en 33-åring man mitt i folkvimlet.

På morgonen för Miljöpartiets dag höll språkrören en planerad pressträff. Men i stället för att presentera en klimatnyhet valde Märta Stenevi och Per Bolund i stället att kommentera händelsen vid Donners plats.

"När vi under morgonen lämnade blommor vid brottsplatsen så slogs i alla fall jag av den bottenlösa sorgen i att vi är så många som åkte hit tillsammans och att en av oss inte kommer att komma hem igen", säger Märta Stenevi.

När det klockan 11 var dags för partiets tal klev språkrören upp på Almedalens scen tillsammans, för en tyst minut ”för alla de som har fallit offer för det dödliga våldet och för Ing-Marie Wieselgren”.

Därefter höll Per Bolund sitt tal. Han inledde med att prata om våldet mot kvinnor, det gemensamma arbetet som har gjorts i riksdagen och 40-punktsprogrammet som Miljöpartiet lagt fram tillsammans med Socialdemokraterna.

– Mäns våld mot kvinnor, det måste få bli en valfråga i årets val.

Vill satsa på ”den gröna omställningen”

Därefter gick språkröret över till att tala om det ryska anfallskriget i Ukraina, hur det påverkar vardagen för människors liv och plånböcker även i Sverige.

– Miljöpartiet går till val på att ytterligare fortsätta förstärka välfärden, säger Bolund.

Bland annat vill man se fler anställda och bättre arbetsvillkor inom vården och förbjuda vinstuttag från skolor.

Partiet vill därtill att Sverige ska vara ”ett fossilfritt land” senast 2030. Per Bolund meddelar att partiet går till val på att bygga ut den havsbaserade vindkraften med minst 150 terrawattimmar samt att investera 100 miljarder per år under det kommande årtiondet för ”den gröna omställningen”, däribland utbyggnaden av sol-, vind- och vätgas, nya industrier och elinfrastruktur.

Enligt Per Bolund vill de rikta insatserna ”till de som behöver det allra mest”, och på ett hållbart sätt.

– Den ensamstående sjuksköterskan som har fått dyrare sjukkostnader ska kunna handla billigare mat genom den sänkta matmoms som vi vill se. Den som bor på landsbygden ska få sänkt skatt för att ha råd att leva, även när kostnaderna ökar och i framtiden kunna ta elbilen till jobbet till en rimlig kostnad.