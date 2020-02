Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Debatt om Public Service mellan C och SD

C-kritik mot SD:s förslag att kalla SVT-chefer till riksdagen

Sverigedemokraternas förslag om att kalla in chefer för public service-bolagen till kulturutskottet röstades ner under torsdagen. Partiet ville att cheferna skulle svara på kritik om bristande opartiskhet i SVT:s program Morgonstudion samt SR:s P3 med Rebecca och Fiona. I Aktuellt debatterade Aron Emilsson (SD) och Per Lodenius (C).

Se mer i klippet ovan Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!