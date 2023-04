Larmet från företagen – vem ska sköta framtidens vindkraftverk?

I en ny enkät gjord av branschorganisationen Svensk vindenergi svarade 26 olika företag inom vindkraftsbranschen på frågor om rekryteringsbehov, kompetens och framtida arbetskraft.

Resultatet visar att mer än hälften av företagen är oroliga eller ganska oroliga för den framtida kompetensförsörjningen – både för energiomställningen i stort och, framförallt, för den egna branschen.

– Det bekräftar på många sätt den bild vi redan hade och stärker budskapet att vi måste jobba mer med det här och säkra att utbildningsplatserna finns och fylls, säger Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig vid Svensk vindenergi.

Ökat behov

Flera myndighetsrapporter pekar på att Sverige kan komma att mer än fördubbla sin elanvändning de kommande 25 åren och att vindkraften kommer att behöva vara en viktig del av lösningen. Och det råder ingen brist på jobb.

Under hela 2021 fanns det 26 publicerade jobbannonser riktade till vindkraftstekniker på Arbetsförmedlingen. Under 2022 var det totalt 155 stycken. Och nu, bara tre månader in på 2023, finns det redan minst 54 jobb som vindkraftstekniker att söka.

– Men jag skulle egentligen inte säga att jag är orolig. Det här är ett sådant positivt problem, jag känner mig trygg att vi kommer att lösa det, säger Ylva Tengblad.

”Söker med ljus och lykta”

I en rapport från Vindkraftcentrum pekar man på att det kommer att saknas cirka 170 vindkrafttekniker per år de närmaste åren. Och bristen påverkar redan nu företagen på olika sätt:

– Det blir ju överbelastat på de tekniker som finns i dag och vi halkar efter med det planerade arbetet. Vi letar tekniker hela tiden men det är jättesvårt, säger Björn Carlsson, service team manager vid vindkraftsföretaget EnBW.

Se expertens lista över vilka åtgärder som behövs för att locka fler till vindkraftsbranschen i videon ovan.