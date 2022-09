Så, vad är det partierna har postat på Facebook, Instagram och Twitter under valdagen? Hur har de använt sina sista chanser att nå ut till väljarna, som kanske är tveksamma in i det sista, och kikar in på sociala medier innan de beger sig till vallokalerna?

I videon ovan går vi igenom exempel från alla riksdagspartier av inlägg som postades i elfte timmen.