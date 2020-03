Experten: ”Man kan inte klumpa ihop all diabetes”

Att människor med diabetes har lyfts fram som överrepresenterade i den grupp som farit mest illa i covid-19 har framkommit i studier. Men hur man skall förhålla sig som diabetiker har varit oklart.

– Många upplever att det varit förvirrande att bli klassad som en generell riskgrupp. Det har varit svårt att få fram information om vad det innebär och hur våra medlemmar skall förhålla sig, berättar Petra Westerberg, kanslichef Diabetesförbundet.

Enligt Petra Westerberg är det först de senaste dagarna som bilden har klarnat. Även My Houtarinen som är ordförande i Ung Diabetes råd berättar att det varit lite förvirrat men att hon idag inte är särskilt orolig.

My Huotarinen, 23 år, är ordförande i Ung Diabetes råd och ger sin bild av hur hon ser på coronaviruset och sin diabetes. Foto: Privat

Mikael Rydén är professor och överläkare på Endokrinologiska kliniken på Karolinska Instituten:

– Man kan inte klumpa ihop all diabetes och säga att om du har diabetes så tillhör du en riskgrupp. De vi tror i nuläget är en riskgrupp är de diabetiker som haft sin diabetes under lång tid och har många komplikationer. I övrigt friska diabetiker behöver bara vara mer uppmärksamma på att kontrollera sitt blodsocker under en pågående infektion.