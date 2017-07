Färre opereras för fetma i Sverige

Det görs allt färre fetmaoperationer i landet, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det var en enorm ökning innan 2011 från 700-800 per år till 8.000 per år. Sedan har det gått ner till strax under 6.000 per år, säger överläkare Johan Ottosson, ansvarig för kvalitetsregistret för överviktskirurgi, till Ekot.

Många landsting har skärpt kraven på patienter som ska få en operation, bland annat med krav på viktminskningsprogram.

Ottosson tror att den stora anledningen till minskningen är att ”man helt enkelt vill spara pengar”.