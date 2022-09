Här är växten som är en fena på att rena förorenad mark

1992 fick Maria Greger upp ögonen för videplantan (Salix Viminalis) och 2003 planterade hon sticklingar av den på en tomt utanför Uppsala. Där låg tidigare en mekanisk verkstad och hon ville se om växten kunde rena marken från föroreningar. Resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Sustainability.

– Det unika med vår studie är att vi har tittat på hur halterna i marken har minskat i jorden, tidigare har man tittat på vad växter tar upp, säger hon.

Under hösten 2021 hade halterna av tungmetaller som zink, koppar och bly under verkstaden sjunkit under statens Naturvårdsverk (SNV) gränsvärden för ”mindre känsliga markområden”. Dessutom visade sig plantan vara väldigt effektiv på att bryta ned organiska föroreningar i jorden.

– Det handlar ju om att få ner värden till en nivå under gränsvärden så att det går att odla och bo på marken. I framtiden kommer vi behöva mer mark för att odla och leva på, säger hon.

Efter tre år hade halterna av tungmetaller minskat kraftigt.

Billigare alternativ

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) utgör en tiondel av alla förorenade markområden stora miljö- och hälsorisker. Inte sällan används schakt eller jordtvätt för att rena sådan mark.

– Det är dyrt och det kan även påverka jordstrukturen så att det inte går att odla på den senare, menar Maria Greger.

Det som ligger i fatet för videplantan är tiden.

– Har man ett par år på sig så är videplantan ett ypperligt sätt att rena marken på och den kan rena stora områden till ett billigt pris.

”Skulle funka vid Tjernobyl”

I skenet av kriget i Ukraina har kärnkraftsolyckor blivit ett hett ämne och motståndare till kärnkraften lyfter ofta dess negativa påverkan på naturen. Maria Greger menar att videplantan har egenskaper för att rena områden som Fukushima och Tjernobyl.

– Jag tror absolut att man skulle kunna använda videplanta för att få bort radioaktiviteten i dessa områden.

Det låter visserligen som en superplanta, men själv menar hon på att superplantan ännu inte har kommit till.

– Vi måste fortsätta effektivisera växten ännu mer, säger hon.