Inget skifte – Sveriges högsta topp har blivit högre

För en knapp vecka sedan genomfördes den senaste mätningen av Kebenekaises sydtopp. Den visade att Sveriges högsta punkt just nu är 2.098,5 meter över havet. Det är 1,4 meter högre än den var när den mättes i september 2016.

– Det är glädjande nyheter för oss som jobbar med det här, det är tråkigt att se att den bara smälter, säger Ninis Rosqvist, föreståndare på Tarfala fjällstation som ansvarar för mätningarna.

Minskat under de senaste 20 åren

Precisa mätningar av sydtoppen har skett sedan slutet av 1960-talet. De senaste åren har resultaten visat att Sveriges högsta punkt blivit lägre.

Under de senaste 20 åren har sydtoppen, till följd av ett varmare klimat, minskat i höjd med i snitt en meter per år. Under 2016 skilde bara tre decimeter mellan syd- och nordtoppen som är 2.096,8 meter hög.

– Den visar samma mönster som alla glaciärer i Sverige. Högre sommartemperaturer gör att de smälter undan, trots kalla vintrar, säger Ninis Rosqvist.

Inte ett trendbrott

Att sydtoppen i år har blivit högre igen ska dock inte tolkas som ett trendbrott utan som en variation inom normalspannet.

– Det är helt i linje med klimatprognoserna att det sker variationer från år till år. Det betyder inte att glaciären har slutat smälta, säger Ninis Rosqvist.

Ovanligt kall sommar

Anledningen till att glaciären växt i år är att det har varit en ovanligt kall sommar i norra Sverige. Under våren föll mycket snö och vid Kebenekaise har det bara varit en veckas sommar rent meteorologiskt.

Ytterligare en mätning ska göras i september månad. Efter det kan man med säkerhet säga huruvida sydtoppen står sig som högsta punkt i ytterligare ett år.

Kan fortfarande smälta mer

Det är alltså fortfarande möjligt att glaciären smälter något mer under augusti månad. Men att den skulle smält så pass mycket att den passeras av nordtoppen är inte troligt.

– Vi får väl se, det är osannolikt att det smälter så mycket mer i år. Men man ska aldrig säga aldrig för det är konstigt väder, säger Ninis Rosqvist.

När tror du att skiftet sker?

– Kanske nästa år men det är ju bara en gissning. Jag trodde att det skulle ske i år men när det kom så mycket snö i april så tänkte jag, nej. Men inom ett par år tror jag absolut, säger Ninis Rosqvist.