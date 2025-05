Jan Björklund om nya jobbet som riksmarskalk: ”Väldigt hedrande”

Under måndagen uppgav hovet att den tidigare liberala partiledaren och Italienambassadören Jan Björklund utnämnts till ny riksmarskalk.

Varför det var just han som fick förfrågan om jobbet som hovets högste tjänsteman vet han inte själv – men säger att han hoppas att hans tidigare arbetslivserfarenheter ska gynna honom på det nya jobbet.

– Jag hoppas att jag kan bidra med de erfarenheter jag samlat på mig, både av regeringsarbetet, inom Försvarsmakten där jag jobbat lång tid också och inom diplomatin, säger Jan Björklund i Morgonstudion.

– Alla de här sektorerna är ju sektorer där kungen som statschef är verksam och har en roll. Det är också områden som inom våra orostider är viktiga.

”Monarkin viktig för Sverige”

Jan Björklund imponeras av kungens arbete under sin tid som statschef och menar att monarkin har haft och kommer att fortsätta ha stor betydelse för Sverige.

– Monarkin är viktig för Sverige. Kungen är en samlande symbol för Sverige och för oss svenskar, den mest kraftfulla nationella symbol vi har egentligen.

– Det är kontinuitet och stabilitet som är det viktiga och det är så vi vill ha det tror jag.

Stormen kring Liberalerna

Under de senaste veckorna har det stormat rejält kring Liberalerna. Johan Pehrson (L) meddelade under förra veckan sin avgång som partiledare och flera andra tunga namn inom partiet har under året också valt att lämna.

Jan Björklund som i tolv år var Liberalernas partiledare aspirerar inte på den nu lediga partiledarrollen – och vill inte heller kommentera svensk politik.

– Mina värderingar kommer jag ju alltid att bära med mig, men både rollen som ambassadör och ännu mer den nya rollen som jag får nu är ju helt opolitiska, säger Jan Björklund.

– Jag har ju fått ett nytt jobb så jag får nöja mig med det.

Jan Björklund tillträder som riksmarskalk den 1 januari 2026.