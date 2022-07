Kylan hjälpte dinosaurier att ta över världen

Under triasperioden, från 250 miljoner till drygt 200 miljoner år sedan, var det ett reptilvälde på planeten, och dåtidens dinosaurier verkar främst ha varit hänvisade till polarområdena.

Där kunde det – om än inte i samma utsträckning som i dag – bli kyligt, visar en ny studie från Columbia Climate School. Beviset är dinosauriefotspår bredvid udda stenfragment som bara uppstår till följd av is, som upptäckts i ökenområdet Junggar i nordvästra Kina.

”Var redo”

På övriga jorden var det vid den här tiden betydligt varmare, men när köldknäpparna spred sig för omkring 200 miljoner år sedan tror forskarna att kylan kan ha tagit kål på de kallblodiga reptilerna, som var stora och med nakna skinn. Dinosaurierna i norr och söder var däremot redan anpassade till klimatförändringen.

”När det blev kallt överallt, så var de redo, och andra djur var inte det”, säger Paul Olsen, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Vad som låg bakom förändringarna som ledde till massutdöendet under den geologiskt korta tidsperioden på ungefär en miljon år vet forskarna inte. Kanske skedde det massiva vulkanutbrott som spottade ut så pass mycket partiklar i atmosfären att hela planeten kyldes ned. Klart är att tre fjärdedelar av alla levande arter i hav och på land försvann.

Inte bara tropiska

De fjäderklädda dinosaurierna, varmblodiga med hög ämnesomsättning, lyckades däremot anpassa sig.

”Det finns en förutfattad mening att dinosaurier alltid levt i frodiga tropiska djungler, men den här nya forskningen visar att de högre breddgraderna var kyliga och till och med täckta av is under delar av året”, säger Stephen Brusatte, professor i paleontologi och evolution vid University of Edinburgh.

”Dinosaurier som lever på höga breddgrader råkade bara ha vinterrockar, medan många av deras triaskonkurrenter dog ut.”'

Massutdöendet blev starten på dinosauriernas välde. Efter tidsperioden på en miljon år inleddes jura, mer varmt och fuktigt klimat.

Studien är ett samarbete mellan lärosäten på flera håll i världen, och presenteras i Science Advances.

Nedan ser du ett klipp om hur Europas största köttätande och landlevande dinosaurie hittades i England: