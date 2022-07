Mats Knutson om MP: ”Marginaliserade sig själva”

Till skillnad från de andra partiledarna levererade Miljöpartiets språkrör inga politiska förslag under sin pressträff i Almedalen. I stället kretsade träffen kring känslorna efter mordet på Ing-Marie Wieselgren. Först senare under talet fokuserade Per Bolund och Märta Stenevi på partiets kärnfråga: klimatet.

Trots de sjunkande opinionssiffrorna tror Mats Knutson att socialdemokratiska taktikröster kan rädda MP.

– Avståndet till riksdagsspärren är inte omöjligt att inhämta.