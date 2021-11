Nooshi Dadgostar: ”Ett krav är att pensionerna höjs”

Samtalen mellan S och V har ännu inte landat i en uppgörelse och talmannen har förlängt Magdalena Anderssons (S) sonderingsuppdrag till på måndag.

När S-ledaren tidigare under dagen höll en pressträff ville hon inte redogöra för vilka sakfrågor som diskuterats under förhandlingarna. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar var desto tydligare när hon mötte medierna senare under eftermiddagen.

– Ett krav som vi ställer här är att pensionerna ska höjas, sa hon.

”Stort misslyckande”

Vänsterpartiet vill att pensionärerna som idag har det allra sämst ska få mer pengar att röra sig med. Om det skulle innebära höjda garantipensioner eller sänkta skatter för gruppen ifråga vill hon inte slå fast.

– Jag vill inte låsa mig på teknikaliteter men jag ser framför mig en bred reform som träffar många.

Regeringen har hittills inte velat sluta en enskild överenskommelse med Vänsterpartiet om pensionerna utan hänvisat till den pensionsgrupp som finns i riksdagen, där flera partier ingår.

Nooshi Dadgostar beskriver dock pensionsgruppens arbete som ett ”stort misslyckande”.

– Det har inte levererat det som svenska folket behöver och det som de själva har lovat.

Tydliga spelregler

För att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister vill Vänsterpartiet också klargöra spelreglerna för regeringsunderlaget. Om regeringen ska kunna förlita sig på V:s stöd behöver man vara överens om vilket inflytande partiet ska ha, menar Nooshi Dadgostar.

– Vi vill ha stabilitet för Sverige och en stabil regering. Det är därför vi har sagt att det är viktigt att komma överens om spelreglerna så att vi inte hamnar i de här situationerna om och om igen.

Hon förklarade också att en sådan överenskommelse behöver landa i ett avtal.

Ett tredje krav från vänsterpartiet är att man kommer överens om en förbättrad sjukförsäkring.

– Det är inte särskilt höga krav, det är inte 73 punkter, utan förhållandevis modesta krav, säger Nooshi Dadgostar.