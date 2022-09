Ny rapport: Anställda vill jobba dubbelt så mycket hemma som arbetsgivare tillåter

Den globala undersökningen är gjord av forskare från Stanford University, University of Chicago, Princeton, alla i USA, King's College i Storbritannien och ITAM i Mexiko.

Undersökningen gjordes i 25 länder, där Sverige ingick. Det var totalt 33 000 personer som intervjuades.

SCB:s utvärdering om arbete hemmet under coronapandemin publicerades den 13 september i 2022 och visade att av de med eftergymnasial utbildning kunde 37 procent jobba hemma enligt undersökningen, medan av de som hade högst gymnasiekompetens kunde 13 procent sköta arbetet på distans.

Enligt myndigheten Trafikanalys sparades 700 miljoner mil i arbetsresor in per år under pandemin, vilket enligt myndigheten motsvarar 175 000 varv runt jorden. Miljöbesparingen dessa år var värd över 2 miljarder kronor, enligt samma myndighet.