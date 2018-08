Ljudmeddelande påstås komma från IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdad.

Nytt meddelande från IS – påstås vara ledaren

Under onsdagen släppte IS, vad de menar, är ett nytt ljudmeddelande med deras ledare Abu Bakr al-Baghdadi, rapporterar AFP. Om det stämmer så är det det första offentliga framträdandet av IS-ledaren på nästan ett år.

– Is är pressade så de vill visa sin relevans, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp om inspelningen.