Vänsterpartiet vill satsa miljarder på kollektivtrafiken

Gratis kollektivtrafik för unga på sommaren var en reform som Vänsterpartiet drev igenom under den förra mandatperioden, men som försvann när Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom i höstas.

Nu vill Vänsterpartiet göra en ny, stor satsning på kollektivtrafiken. Två miljarder kronor ska årligen ges till kommunerna, enligt förslaget som är en del av partiets höstbudget.

Kommunerna får välja själva

Pengarna kan gå till gratis åkande för unga, eller till exempel sänkta priser, ökad turtäthet eller wifi ombord.

– Det fina med det här är att det också minskar klimatutsläppen, säger partiledaren Jonas Sjöstedt som beskriver det som en kombinerad jämlikhets- och klimatsatsning.

– Det är ofta unga, låginkomsttagare och oftare kvinnor än män som åker kollektivt, säger Sjöstedt på dagens pressträff.

Behöver stöd från S

SVT:s politiske kommentator Mats Knutson säger att förslaget låter som ”en gammal favorit” för Vänsterpartiet.

– Det passar in i V:s övergripande retorik om jämlikhetsreformer. Dessutom är det sommar och då passar det att påpeka att när man själva hade inflytande över regeringspolitiken kunde barn och unga resa fritt under sommaren.

Men i och med den nya regeringsbildningen saknar Vänsterpartiet inflytande och Mats Knutson menar att dagens utspel enbart handlar om opinionsbildning.

– Vänsterpartiet har ställts åt sidan. Det här får de inte igenom om inte Socialdemokraterna själva driver frågan.

Tisdagen är Vänsterpartiets dag i Almedalen och klockan 19 håller Jonas Sjöstedt ett tal som sänds direkt i SVT2 och SVT Play.