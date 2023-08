En storm drog in över östra Spanien under söndagen med sönderblåsta hus och kraftig åska som följd. Hundratals flyg har tvingats ställas in och flera vändervarningar har utfärdats.

– Bortåt mitten av veckan kommer det här lågtrycket vandra in till oss i försvagad form, så det kommer fortsatt vara ostadigt väder, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist i Morgonstudion.

Hör SVT:s meteorolog om hur det spanska lågtrycket kommer påverka vädret i Sverige.