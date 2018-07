SAS fortsätter att ställa in flyg

Mellan april och juni har SAS behövt ställa in över 700 avgångar och enligt information som låg ute på SAS hemsida igår kommer ytterligare 40 flyg ställas in den kommande veckan.

Enligt norska Dagens Näringsliv beror de inställda avgångarna på personalbrist och att flygbolaget sålt biljetter utan att ha full koll på bemanningen.

Resenärer rasar

På bolagets Facebooksida rasar resenärer som fått besked om att deras flyg blivit inställt men sedan ingen vidare information.

”Vi är strandade i Berlin på grund av inställt flyg och har inte fått någon information över huvud taget. Hur kan ni behandla människor såhär?”.

”Ni skickar idag ut ett sms kl 05.00 om att vårt flyg till Dublin är inställt, ingen förklaring, ingen som man kan nå gällande detta. Min fråga till er är om ni verkligen ska hålla på med detta längre?”.

Foto: Arg SAS-resenär.

I ett mejl till SVT Nyheter skriver SAS:

”Vi beklagar självklart väntetiden och vi har kallat in all personal. För att informera passagerare på bästa vis har vi dessutom lagt in extra synlig information på vår hemsida. Just nu är det högsäsong och det betyder att många flygningar är extra fulla och gör det svårare att hitta alternativ. Varje samtal med våra kunder tar därför extra lång tid och skapar väntetid. Återigen ber vi om ursäkt för det och vi gör allt vi kan”.

”Varit för ambitiösa”

En stor anledning till den rådande personalbristen är att flera anställda på dotterbolaget SAS Ireland har slutat på grund av, vad de ansåg var, dåliga arbetsvillkor. Något som SAS koncerndirektör Lars Sandahl Sørensen säger till norska Dagens Näringsliv att de just nu ser över. Han erkänner också att bolaget varit för ambitiösa.

– Vi har varit för ambitiösa i planeringen av färdprogrammet i sommar. Såhär i efterhand hade jag önskat att vi varit mer försiktiga. Problemen tas på största allvar, säger Lars Sandahl Sørensen till norska DN.

Svårt att ersätta vissa sträckor

Enligt informationen som låg ute på SAS hemsida i går, men som i dag tagits bort, berörs resenärer som bland annat ska flyga mellan Arlanda, Split, Oslo och Barcelona den kommande veckan.

På hemsidan skriver SAS att de försöker boka om resenärer till andra flyg men att det kommer bli svårt att hitta ersättning till vissa destinationer och att de som kan ska försöka hitta egna lösningar mot ersättning.

På frågan om varför den samlade informationen om kommande inställda flyg inte längre finns på sidan skriver SAS:

”Vi tillhandahåller alltid information på vår hemsida och våra andra kanaler om trafiksituationen. Vi är naturligtvis också i direktkontakt med passagerare som påverkas och de får kontinuerlig information av oss. Det kan vara antingen vid flygplatsen eller via sms, mejl, telefon etc”.