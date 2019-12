Meteorologen: Här är det stor risk för halka i veckan

Under tisdagen kommer ett regnområde att röra sig över södra Sverige och vidare norrut. Det riskerar att förvärra de översvämningsproblem som redan finns på flera håll.

Samtidigt är det kallare i mellersta och norra Sverige och det kommer att leda till både regn och snö i Svealand under onsdagen. Framåt eftermiddagen och kvällen kommer det dock att klarna upp och då kommer det att frysa på.

– Det kommer att bli kallare och då kan det bli både is och snö på vägarna. Framförallt i Svealand och sydöstra Norrland, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

Träd kan falla

I Götaland kan man vänta sig en del blåst under ett par timmar under onsdagen, med hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. Blåsigast blir det på Gotland, där vindbyarna kan bli mycket hårda under en kort stund mitt på dagen. Det finns en risk att träd kan falla.

I norra Sverige kommer det däremot att vara förhållandevis lugnt väder, med kyla och varierad molnighet.

Lugn torsdag

På torsdag kommer vädret att stabiliseras och bli lugnt i stort sett hela landet, inklusive landets södra delar.

– På fredag ser det ut att komma en ny portion mild luft söderifrån. I gränsen mellan den kalla luften i norr och milda luften i söder kommer det att bildas ett område med snö, säger Nitzan Cohen.

Stor risk för halka

Är man orolig för halka kan man följa prognoser för att se var det kan bli eventuellt snöfall. Om temperaturen växlar hastigt från plus till minus, eller om det klarnar upp, ska man vara extra vaksam. Vid snabba uppklarningar kan det frysa på trots att det är plusgrader.

Den stora risken för halka finns i Svealand och södra Norrland mellan onsdag och fredag.

– I de här områdena kommer det vara hastiga temperaturväxlingar, och det är då som halkan kan slå till snabbt. Det är när temperaturen pendlar kring 0 grader som risken för halka verkligen ökar, säger Nitzan Cohen.

Trafikverket: Säkrare E4 i år

Även Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, flaggar för halkan som kan slå till plötsligt.

– Framför allt för de som är på väg norrut, norr om Mälardalen. Där kan det fläckvis vara en hel del halka som kan skifta med bara några hundra meters avstånd, säger han.

Just nu är ganska lugnt på vägarna, men mycket trafik väntas till helgen, särskilt fredagen.

– Det som är positivt i år är att vi har fler mötesseparerade vägar jämfört med förra året, då många har byggts om. Det innebär fler vägar som har blivit betydligt säkrare. Nu har nästintill hela E4:an sådana här vägar exempelvis, säger Olsson och tillägger hur viktig förarens roll är.

– Var snäll mot gaspedalen, låt resan ta tid och håll avståndet, så kommer det bli en bra jul och nyår.