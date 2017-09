SVT:s meteorolog om makalösa molnbilden från Mora: ”En magisk kombination”

Per Broström skickade in en tittarbild utöver det vanliga till SVT Väder under fredagen. Bilden, som fotograferades utanför Mora i Dalarna, ser ut att föreställa en människa i silhuett som blåser, eller äter tagliatelle.

”Mäktigt”, ”Häftigt”, ”Underbar bild” – väderentusiasterna på SVT:s Facebooksida var hänförda av bilden, och hittills har den fått flera tusen likes.

SVT:s meteorolog Nils Holmqvist menar att det rör sig om två olika typer av moln på bilden.

– ”Mannen” kan vara ett stackmoln, ett cumulus eller ett stratocumulus-täcke som håller på att brytas upp. Tillsammans med de isiga cirrusmolnen (tagliatellen) blir det en magisk kombination.

Enligt Nils är det ganska vanligt att molnbilder redigeras i Photoshop, och att de mest spektakulära i många fall inte är äkta, men bedömer att det med all sannolikhet rör sig om en autentisk bild i detta fall.