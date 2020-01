Trafikverket gav 333 000 kronor till organisation med scientologikoppling

Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige, RDS, en organisation med nära band till scientologirörelsen, har fått sammanlagt 333 000 kronor av Trafikverket för att producera information om droger.

RDS föreläser bland annat i svenska skolor och går även under namn som Drogfritt, Droginformation.nu samt kampanjen I Say No Drugs.

2014 och 2018 fick RDS ett så kallat kampanjbidrag från Trafikverket. Sammanlagt 333 000, enligt fakturor som SVT Nyheter begärt ut från myndigheten.

2018 handlar det om en utbetalning på 200 000 kronor för att producera en broschyr om cannabis i trafiken.

Forskare: Undermåligt

I projektbeskrivningen kan man läsa att materialet ska erbjudas till trafikskolor, föräldrar och högstadieelever.

Men Amir Englund, cannabisforskare på King's College London, är kritisk till materialet.

– Överlag är det ganska undermåligt. Om en student till mig hade producerat det här hade de inte fått godkänt.

Amir Englund reagerar också på att bara en halv sida i häftet ”Cannabis i Trafiken” faktiskt berör just drogens effekt på bilkörning.

Däremot får man lära sig att den som använder kokain bidrar till terrorism, miljöförstöring och djurplågeri.

– Det framgår väldigt starkt att det här handlar mer om att bilda opinion än att informera om cannabis och trafik – trots att det finns en hel del bra studier på ämnet vars slutsatser skulle kunna vara hjälpsamma för de som läser materialet, säger Amir Englund.

Dålig källhänvisning

Englund är även kritisk till underlaget för flera faktapåståenden.

– Man hänvisar inte till några specifika studier, istället listar man generella källor som Folkhälsomyndigheten, Svenska Narkotikapolisföreningen och Läkartidningen.se. Då kan man inte själv undersöka grunden till påståendet, vilket är ett problem.

I RDS egen marknadsföring och på den första sidan i ”Cannabis i Trafiken” kan man också läsa att materialet är faktagranskat av Transportstyrelsen, vilket inte riktigt stämmer.

I ett mejl till SVT Nyheter skriver Transportstyrelsen att man endast granskat den information som berör droger och trafik, vilket tar upp en halv sida i broschyren – ungefär en lika stor del som ägnas åt droger och miljöförstöring.

På Trafikverket säger man att ideella föreningar som uppfyller de krav som myndigheten ställer kan ansöka om projektpengar.

– Har man en projektidé som stöder de transportpolitiska målen, till exempel att det blir mindre droger ute i trafiken, då kan vi dela ut pengar, säger presschef Bengt Olsson.

”Bör ta en funderare”

Att RDS har nära band till scientologirörelsen är inget som Trafikverket tagit hänsyn till.

– Jag har förstått det nu efter att du tog upp det. Vad som finns bakom de här föreningarna är något vi normalt inte tittat efter.

Men RDS har i över tio års tid fått kritik för sin droginformation, vilket är just vad ni gett dem pengar för att producera. Är det ett problem?

– Självklart, med den här typen av information vi får nu. Självklart bör vi ta en funderare, är det något ytterligare vi behöver göra? Men som vi sett det hittills har vi varken haft den förutsättningen eller de möjligheterna att följa upp så djupt

Kommer ni att ändra några rutiner nu?

– Att dela ut de här bidragen är ett uppdrag direkt från regeringen. Man kan titta närmare på om vi har ett tillräckligt regelverk. Hur långt ska vi gå i att undersöka bakgrund och kopplingar till andra organisationer, personer eller verksamheter bakom en ideell förenings ansökan?

Åsa Graaf är ordförande i RDS och vill inte ställa upp på en intervju med SVT. Via mejl försvarar hon materialet som hon menar ska innehålla olika aspekter om cannabis. Hon skriver också att det är viktigt att föra fram hur droghandel påverkar djur och natur samt finansierar terrorism.