Trafikverket: Undvik att stressa i midsommartrafiken

Även om midsommarhelgen traditionellt varit olycksdrabbad är trenden ändå positiv.

– De senaste åren ligger vi på fem, sex dödsolyckor per år, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Antalet döda i midsommartrafiken har gått ned något sedan toppåren i början av 2000-talet. Foto: SVT

Och tack vare de senaste årens covidrestriktioner har det varit färre fordon på vägarna än under normala midsommarhelger.

Något som lär ändras i år då många traditionsenliga midsommarfiranden kommit åter, vilket kan bidra till ökad trängsel och olycksrisk på landets vägar.

– Vi kommer att ha ett antal vägar med gott om trafik på. Hela E6:an exempelvis, säger Bengt Olsson.

Han varnar framför allt för trängsel på sträckan mellan Malmö och Strömstad och specifikt avfarter till mindre vägar som leder till platser där många ska fira midsommar.

Dalarna åter på banan

Även E22 från Norrköping till Ölandsbron sticker ut.

– Samma sak med E20 och E18 längs Mälaren, inte minst på midsommarafton.

Köerna ut från storstadsregionerna väntas vara som värst mellan klockan 11 och 18 på torsdagen och mellan 11 och 15 på midsommarafton.

Även vägarna norrut mot Dalarna och Siljanområdet bli välfyllda.

– Här är midsommartraditionen stark och vi ser indikationer på att det blir stort i år. Framför allt på de mindre vägarna i Dalarna kan det bli gott om fordon.

Se till att vara utvilad

Enligt Bengt Olsson finns en rad saker att tänka på innan man ger sig ut i midsommartrafiken i år.

– Att just den här helgen varit extra olycksdrabbad tror jag till stor del handlar om stress. Många jobbar in på målsnöret och sen kastar man sig in i bilen och kör i väg istället för att ta det lugnt och låta resan vara en del av midsommarfirandet.

Bengt Olsson menar också att ett riskmoment handlar om hur man mår efter firandet.

– Det behöver inte bara ha att göra med att man tittat djupt ner i en flaska utan det kan även handla om att man sovit dåligt.

Något annat man kan göra för att minska risken för olyckor?

– Framför allt bör man hålla både hastighetsbegränsningen och avståndet. Visst, vi har fler mötesfria vägar i år än tidigare och fler hastighetskameror, men det spelar ingen roll om människor inte tar bra beslut bakom ratten.