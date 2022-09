Linus Fremin går igenom Serierna Angelyne (Amazon Prime), The Way Down (HBO Max) och Chucky (C More), som han tycker är sevärda.

–Det här är en otroligt annorlunda serie för den tillåter att var dunkelt vad som är sant och inte, säger han som serien Angelyne.

Hör mer om de olika serierna i klippet.