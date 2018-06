Stora banarbeten på västra stambanan under sommaren

En lång vinter har gjort att järnvägsarbeten skjutits upp. Nu har man beslutat att ställa in eller ändra 30-40 avgångar under vecka 27, 28 och 29, men troligtvis kommer man att behöva komma tillbaka för mer arbete under resten av sommaren.

– Mycket hänger ihop med att vintern drog ut långt in på våren, så vi har inte kunnat starta de arbeten vi hade planerat. Vi har fått ställa in ett större antal jobb och skjuta upp dem till i sommar, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Går det att specificera var längs sträckan det kommer påverkas mest?

– Nej i nuläget är det omöjligt att säga. Det är järnvägsföretagen själva som bestämmer hur de löser det med sin trafik, och hur många stationer man vill stanna på.

Svårt att ersätta

Det är ännu oklart hur trafiken kommer att ersättas, eftersom det är flera olika järnvägsföretag inblandade.

– Det är inget totalt trafikstopp, men avgångarna kommer att vara glesare. Vi har meddelat de olika företagen om hur mycket tid vi behöver för att arbeta mellan passerande tåg, säger Bengt Olsson.

Kommer man klara av att ersätta trafiken?

– Det är en bra fråga. Det kommer ju att innebära lite olika lösningar. Hur det faller ut vet vi ju inte förrän efteråt. Däremot kommer vi vara tydliga med hur vi tänker så att folk kan ta beslut om hur de ska lösa sina resor, säger Bengt Olsson.

Oavsett hur väl lösningen fungerar kommer många att påverkas.

– Exakt hur många är svårt att säga, eftersom vi räknar tåg och inte passagerare.

Ingen lätt uppgift att hålla tiden

Eftersom man kommer att utföra banarbetet mellan att tåg passerar, och att man använder sig av mycket tungt och svårflyttat maskineri, kan det vara svårt att hålla den planerade tiden.

– En plan är ju alltid en gissning om framtiden, så är det för oss också. Vi försöker vara så exakta vi kan eftersom många är beroende av det. Vi vill att tidsplanerna hålls till punkt och pricka, det är viktigt för oss, berättar Bengt Olsson.