Just nu är det bevattningsförbud i 26 kommuner i Sverige. Hydrogeolog Johan Carlström säger att mängden vatten har varit för liten under de senaste två åren för de större magasinen. Foto: Andreas Idén/SVT, Pontus Lundahl/TT

Vattenbrist i stora delar av landet

Grundvattennivåerna i landet ligger just nu under eller kraftigt under det normala. Flera kommuner i landet har infört bevattningsförbud.

Det är främst de södra delarna av landet som har de lägsta grundvattennivåerna. Det som framför allt påverkar grundvattnet är nederbörden under vinterhalvåret. – För de mindre magasinen är det ett nederbördsunderskott på en till tre månader tillbaka och för de större magasinen är det ett till två år tillbaka som det har kommit för lite regn, säger Johan Carlström, hydrogeolog på SGU. Enskilda brunnar får främst sitt vatten från de små magasinen som finns i berg och jordarten morän. Kommuner tar sitt vatten från stora magasin som finns i rullstensåsar. Men ibland tar man även från ytvatten som sjöar och åar. Förbud i 26 kommuner Just nu har minst 26 kommuner i landet infört bevattningsförbud. Vad ett bevattningsförbud innebär kan variera något i olika kommuner men vanligtvis innebär det att det är förbjudet att vattna större ytor som gräsmattor och odlingar med vattenspridare eller vattenslang. Man får inte heller fylla pooler eller dammar med dricksvatten. Så här ser grundvattennivåerna ut i landet enligt den senaste mätningen. Foto: SVT Ökat tryck på vattenverken De låga grundvattennivåerna är bara en del av förklaringen till kommuners restriktioner kring användning av dricksvatten. Det ökade vattenanvändandet under sommaren utsätter även vattenverken för ett ökat tryck. – Vattenbristen kan också bero på den tekniska kapaciteten i vattenverken i vissa kommuner. Man ser att de inte hinner producera i den takt som vattnet konsumeras, säger Johan Carlström på myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning. Dela Dela

