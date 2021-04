Elias känner sig lurad av Jula-förpackningen: “Leksaken är skrattretande liten”

Elias Helou från Uppsala fick en rejäl överraskning när hans son öppnade den present som Elias köpt till honom på Jula.

– Det är skrattretande. Jag trodde den var mycket större. Den hade passat min tremånadersbebis bättre, säger Elias Helou.

Misstänkt manipulerad bild

Enligt Plusredaktionens beräkning* motsvarar längden på pojken på förpackningen medellängden för en pojke på cirka ett år. Detta om man jämför med leksakens verkliga höjd.

Produktens verkliga mått skrivs ut på förpackningen, men det såg inte Elias förrän sonen redan öppnat sin present och blivit förtjust i den. Därför kände Elias att han inte kunde reklamera produkten, men han tycker att förpackningen är vilseledande och borde ändras.

”Borde gjorts annorlunda”

Jan Bertoft, generalsekreterare på organisationen Sveriges Konsumenter, instämmer.

– Förpackningen borde ha gjorts annorlunda. Det är svårt att frigöra sig från tanken att man har gjort det här med uppsåt för att få produkten att verka större än den faktiskt är.

Jula beklagar

Julas talesperson Magnus Ljung skriver i ett mejl till Plus att företaget inte fått denna typ av feedback tidigare om den här produkten.

– Snarare har responsen varit övervägande positiv, med mycket få reklamationer.

På Julas hemsida kan man dock se att en kund redan för tre år sedan påpekat att förpackningen är missvisande, och på hemsidan finns en helt annan produktbild, med ett barn i mer rättvisande storlek.

Jula beklagar att Elias (som köpte leksaken direkt i butik) känner sig vilseledd och betonar att detta inte varit avsikten.

– Vi tar nu med oss återkopplingen till vår leverantör med syfte att göra förpackningen än tydligare för våra kunder, skriver Magnus Ljung.

På Julas hemsida ges en mer rättvisande bild (till vänster) av barnets och leksakens proportioner än på förpackningen. Företaget överväger nu att förtydliga informationen även i butik. Foto: Jula/SVT

Fler exempel

Plus har under sin pågående granskning av vilseledande förpackningar fått in hundratals tips, och fenomenet är även välkänt hos Sveriges Konsumenter.

– Man ska även vid ett snabbt köpbeslut kunna få en rimlig bild av en produkts egenskaper. Det har man inte riktigt fått här och det finns det också många andra exempel på, säger Jan Bertoft.

