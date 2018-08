Stort säkerhetsläge under Marindagen i Karlskrona

Det mesta var som det varit under tidigare år då Marinbasen, som är en del av försvarsmakten, visar upp sina kraftfulla verktyg under Marindagen. Bland annat kunde de drygt 9000 besökarna titta på fartyg, flyg och fasta övervakningssystem längs med kusten under årets uppvisning.

– En del är nytt även om det mesta är sig likt. Det nya är att vi bland annat har haft en armatur och en vapenkontroll att visa upp, samt en infraröd kamera. Sedan visar vi upp en 12/80-kanon, som är ett av våra världsarv, säger Carolina Lorentzson Nilsson, kommunikationschef på MarinB.

Hon säger att just området kring Östersjön är det viktigaste marina området att skydda för svensk del, men att det finns andra platser som är viktiga likaså.

– Just Östersjön är ett av fokusområdena i vår absoluta närhet men självklart inte det enda. Vi har ständig översikt över alla vattnen runt vår kust, säger hon.

Ändrad världsbild ger ökad säkerhet

Flera faktorer har vägt in i det säkerhetsläge som skapats kring evenemanget. Ungdomar under 18 år fick endast komma in i målsmans sällskap, samtidigt som alla var tvungna att visa giltig legitimation. Endast personer med svenskt medborgarskap hade tillåtelse att medverka under dagen.

– Vi har ett förändrat omvärldsläge och därför släpper vi bara in svenska medborgare. Örlogshamnen är en viktig marin plats för det svenska försvaret. Då behöver vi tänka på säkerhetsläget, säger Carolina Lorentzson Nilsson.

Säkerhetsansvariga inom försvarsmakten ser en hotbild i samband med de tidigare försök till inkräktande, som gjorts på viktiga platser i Sverige och Europa.

– Omvärldsläget tillsammans med intrångsförsök samt Örlogshamnens och fartygens betydelse för försvaret av Sverige gör att vi måste ta säkerheten på allvar. Vår säkerhetsanalys har resulterat i att vi därför är tvungna att vidta de här åtgärderna, säger Anders Engqvist, som är säkerhetschef på Marinbasen.