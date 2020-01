Anrik biograf räddades efter storbranden

Förra fredagen vaknade bioägarna Risto Oinas och Helena Oinas Wihlborg av nyheten att en fullt utvecklad brand härjade i livsmedelsbutiken som ligger vägg i vägg med deras biografen Grand. Bion är den enda i Olofström och har funnits där sedan 1940-talet.

– Det knöt sig runt hjärtat, och jag tänkte att ”Nu går Grand-bion i graven”, säger Helena Oinas Wihlborg.

Branden tros ha startat i en livsmedelsaffären och den spred sig även till flera lägenheter intill. De boende fick evakueras och affären totalförstördes.

Biografen däremot klarade sig från lågorna.

– Det var rökfyllt och rann vatten längs väggarna från släckningen ovanpå. Men räddningstjänsten har gjort ett fantastiskt jobb,och lyckades få ut både röken och vattnet jättefort, säger Helena Oinas Wihlborg.

Öppnade samma dag

Bioägarna trodde inledningsvis att de fullbokade filmvisningarna under jul och nyår skulle behövas ställas in på grund av branden. Men efter att ha pumpat ut vattnet och satt in avfuktare i salongen kunde biografen öppna redan vid tvåtiden samma dag.

Under hela jul och nyår har sedan filmerna visas precis som vanligt.

– Jag trodde först att det inte skulle gå, men det gjorde det. Sedan har det varit fullt hus varje dag sedan dess, säger Risto Oinas.

Orsaken till branden är fortfarande oklar och polisen misstänker att det kan vara anlagd.