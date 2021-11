Här är Asarums egna Jesusbarn – filmstjärnan Viola

Det var i oktober som Asarum-Ringamåla församling efterlyste en bebis som kunde spela Jesusbarnet i deras moderna julfilm. De fick in intresseanmälningar från flera familjer och när den första framlottade bebisen tackade nej till uppdraget, landade rollen till slut på tre månader gamla Viola.

– Det lät som en rolig grej, jag tror hon kommer vara jätteduktig, säger mamma Ida Grybäck.

Får moderna gåvor

Filmen har premiär på Luciadagen och därför är man nu i full gång med att spela in alla scener. Under söndagen filmades den stora finalen, där Jesusbarnet Viola får sina gåvor av olika föreningar i Asarum, bland annat en fotboll av Asarums IF och ett hundben av Brukshundsklubben.

– Det har haft så många positiva effekter, att vi har gjort det här tillsammans. Både gamla, unga och olika föreningar som varit engagerade, säger kyrkoherden Gunilla Aquilon Emlqvist.

Följ med in i stallet och träffa Viola i klippet