Bert, 70, avled på Karlshamns sjukhus – nu anmäler familjen dödsfallet

Längs havet i samhället Krokås utanför Sölvesborg har Bert och Magreth Persson tillbringat större delen av sina 52 år som gifta. Nu ekar huset tomt efter Bert Perssons bortgång i mitten av december.

Lunginflammation och uttorkning

Han var under behandling för cancer vid onkologen i Lund och lades in på Blekingesjukhuset i Karlshamn sjukhus för att få hjälp att läka en lunginflammation och uttorkning. Målsättningen var att han skulle få tillbaka orken efter två stora operationer. I stället blev tiden på sjukhuset den sista i hans liv.

– Jag känner en stor sorg. Från första stunden han kom in till sjukhuset var han utdömd, så upplevde jag det, säger Margreth Persson.

Anmält händelsen till IVO

Familjen, som dokumenterat sjukhusvistelsen, menar att det skett flera vårdmissar som till slut ledde fram till hans död.

Bland annat ska han ha fått läkemedlet Kabiven under den sista natten. Enligt FASS rekommendation ska det ges under viss bevakning. Men Bert hade, enligt anhöriga, inte tillgång till larmknapp under natten som behandlingen genomfördes och därför ingen möjlighet att larma själv.

De anhöriga upplevde också att dialogen med personalen på avdelningen var bristfällig.

– Vi kände att de hade klippt banden mellan oss och Bert. Han var inte längre vår – han var deras, säger Margreth Persson.

Region Blekinge kommenterar inte

Familjen har nu anmält dödsfallet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och även gjort en polisanmälan om vållande till annans död.

– Man ska inte behöva vara rädd för att skicka in en anhörig. Det ska inte behöva sluta så här, säger Margreth Persson.

Region Blekinge vill inte kommentera det enskilda fallet, men utesluter inte en utredning. Hör Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge, berätta mer här.