Bombhot mot folkhögskola i Blekinge: ”Stor oro”

Folkhögskolan i Bräkne-Hoby har utsatts för hot. Hotet ska ha kommit in under lördagen, men nått eleverna i dag.

– Det har förekommit ett hot. Alla på skolan har blivit informerade om detta och ärendet är överlämnat till polisen. Mer än så vill jag inte kommentera det, säger Susanne Flokén, rektor på Blekinge folkhögskola.

Enligt uppgift till SVT Nyheter Blekinge handlar det om ett mail som ska ha skickats till folkhögskolan och där någon har hotat med att spränga byggnaden.

Just nu sker all undervisning för eleverna på distans och efter händelsen i lördags har inga mer hot kommit in.

– Man känner en stor oro för att komma tillbaka till skolan, säger en elev som SVT varit i kontakt med.