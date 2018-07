Hängsnaror sattes upp i butiker – hot polisanmält

Det var i slutet av förra veckan som second hand-butiken, som har flera lokaler i Blekinge, hittade hängsnarorna. I en av butikerna skedde det under öppettid. Någon tog sig in på kontoret och lämnade en hängsnara.

– Det måste ha gått snabbt för vi hade personal inne, säger David Håkansson, vd på företaget.

Personen som hittade snaran såg då en bil köra därifrån, från en parkering där bara behöriga fordon får vara. David Håkansson berättar att second hand-butiken har utsatts för vandalisering tidigare och att incidenterna, som skedde med en dags mellanrum, har lett till obehag bland personalen.

– Vi har en krisgrupp där de får ventilera och prata av sig, säger David Håkansson.

Uppmanar till lugn

Han berättar att engagemanget från personalens sida är stort och att flera har kommit in från semestern för att få veta vad som hänt.

– Från ledningens sida uppmanar vi till lugn, vi vill vänta och se vad polisen kommer fram till. Samtidigt vill vi uppmana personalen att vara extra uppmärksamma och försiktiga.

Händelserna är polisanmälda. SVT Nyheter Blekinge söker polisen för en kommentar.