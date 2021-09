Coronaanpassad dansfestival i Lokstallarna: ”Har saknat det här”

För första gången arrangeras den internationella dansfestivalen Brådjupa i Lokstallarna i Karlshamn. Under fem dagar har det varit fokus på dans med workshops, dansklasser, samtal och föreställningar i Lokstallarna.

Stina Nyberg, koreograf och dansare från Stockholm ska under lördagskvällen visa sin föreställning Make hay while the sun shines.

– Det känns speciellt att man inte bara spelar sin egen föreställning utan det finns fler konstnärer och dansare i samma rum. Det finns plats för samtal, diskussion och kritik för vad man gör. Jag har saknat de här mötesplatserna, säger hon.

Festivalen är ett samarbete mellan Dans i Blekinge och Regionteatern i Blekinge och Kronoberg.

Se mer om dansfestivalen Brådjupa i videoklippet