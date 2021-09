International Coastal Cleanup Day är ett globalt initiativ från organisationen Ocean Conservancy. Under en och samma dag städas stränder i mer än 100 länder.

I Sverige är det Städa Sverige och Pantamera som har tagit initiativ till den svenska upplagan Strandens Dag. Under åren har totalt 32 833 föreningsungdomar samlat in enorma mängder skräp. Förra året samlade över 1300 ungdomar från 79 föreningar in strax över 1 000 säckar med skräp.

Det skräp som ungdomarna samlar in sorteras och kategoriseras. Att analysera det insamlade skräpet är en viktig del i arbetet med att minska framtida nedskräpning. Städa Sverige återkopplar statistiken från städningarna till samarbetspartners och kommuner som sedan kan ta arbetet vidare lokalt.