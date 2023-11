Dramaserie om U 137: ”Enorm potential att nå ut internationellt”

Vad betyder en stor tv-serie som ”Whiskey on the rocks” för Karlskrona som turiststad? Hör filmkommissionär Henrik JP Åkesson Ruben berätta. Foto: SVT

Just nu spelas den stjärnspäckade tv-serien ”Whiskey on the rocks” in i Karlskronas skärgård. Ubåtsdramat 1981 satte Karlskrona på världskartan – men serien kan ge staden ett nytt, internationellt uppsving.