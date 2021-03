Efter coronautbrott: Minkuppfödare ska granskas

Under hösten spred sig coronaviruset till 13 minkfarmar på Listerlandet i Blekinge, och i januari kom beskedet att all minkuppfödning under 2021 förbjuds.

Nu vill regeringen granska djurhållningen på minkfarmar för att se över risken för utbrott av nya smittor mellan mink och människa.



– Sverige är världsledande när det kommer till djurhälsa och smittskydd vilket bland annat våra låga nivåer av användning av antibiotika till djur vittnar om. Trots detta har vi kunnat se en smittspridning av det nya coronaviruset inom och mellan minkbesättningar i Sverige. Därför ser regeringen ett behov av en översyn av de föreskrifter som rör specifikt minkuppfödning för att se om det finns några ytterligare åtgärder att vidta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Så här kommenterade Svensk Minks VD beskedet om att stoppa minkuppfödningen: